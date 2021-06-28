Какое мороженое не повредит здоровью, а какого лучше избегать, рассказала эксперт по поведенческим факторам риска Центра общественного здоровья Минздрава Наталья Усенко в эфире канала «Украина 24» 28 июня

Система НАССР: на Украине взялись за безопасность мороженого © СС0, Pixabay

Кроме того, развесное мороженое могут хранить с нарушением правил — в открытую тару попадают пыль, мусор и бактерии, также не факт, что продавец набирает его чистой ложкой.

Поэтому стоит остановить свой выбор на мороженом в упаковке, пояснила эксперт.

«Лучше покупать мороженое крупных производителей, которым вы доверяете», — подчеркнула Усенко.

Ранее жительнице Днепра попалось мороженое, в начинке которого, кроме орешков, оказались древесные щепки.