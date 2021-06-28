По словам эксперта, не стоит покупать мороженое, которое продается на развес. В таком случае нельзя проверить, от какого оно производителя, и такой «кот в мешке» может навредить организму.
Кроме того, развесное мороженое могут хранить с нарушением правил — в открытую тару попадают пыль, мусор и бактерии, также не факт, что продавец набирает его чистой ложкой.
Поэтому стоит остановить свой выбор на мороженом в упаковке, пояснила эксперт.
«Лучше покупать мороженое крупных производителей, которым вы доверяете», — подчеркнула Усенко.
Ранее жительнице Днепра попалось мороженое, в начинке которого, кроме орешков, оказались древесные щепки.