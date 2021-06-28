Осенью 2021 года на Украине начнется четвертая волна эпидемии коронавируса. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает Vesti.ua 27 июня

Названа дата начала третьей волны коронавируса в РФ © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«В Украине будет продолжать действовать масочный режим в помещениях и социальная дистанция, даже если большинство карантинных мер будет отменено», — отметил Кузин.

Он также предупредил, что нынешние темпы вакцинации населения от COVID-19 лишь частично могут помешать началу четвертой волны пандемии, но врачи надеются, что она будет минимальной за счет того, что часть людей уже переболели коронавирусом, а часть — вакцинировались.

За все время пандемии на Украине заболели 2 234 281 человек, выздоровели 2 163 792, умерли 52 295. С начала прививочной кампании привито 1 904 878 украинцев, из них полностью иммунизированы 579 888.