Идея канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о проведении встречи на высшем уровне между РФ и ЕС была похоронена агрессивным русофобским меньшинством в Евросоюзе. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова, опубликованной 28 июня в газете «Коммерсантъ» и журнале «Россия в глобальной политике»

Кулеба увидел угрозу в идее Меркель о саммите Россия — ЕС © Facebook, Dmytro Kuleba Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона о проведении встречи с [президентом РФ] Владимиром Путиным, не успев родиться, была похоронена. Обозреватели подметили, что США самим фактом российско-американского саммита в Женеве как бы дали зеленый свет этой инициативе, но прибалты с поляками пресекли "самодеятельность" Берлина и Парижа (а послов Германии и Франции в Киеве вызвали в МИД Украины объясниться по поводу этой "самодеятельности")», — написал министр.

По его словам, итогом встречи лидеров стран ЕС в Брюсселе стало поручение Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службе разработать новые санкции против Москвы, «просто чтоб было про запас». При этом Лавров подчеркнул, что ЕС и НАТО не намерены менять политику, направленную «на подчинение других регионов мира, и провозглашают самоприсвоенную глобальную мессианскую миссию».

Так, Североатлантический блок активно подключается к реализации американской стратегии Индо-тихоокеанского региона, целью которой открыто провозглашается сдерживание Китая. Этот проект, как отметил министр, подрывает центральную роль АСЕАН в выстраивавшейся десятилетиями открытой архитектуре азиатско-тихоокеанского сотрудничества. В свою очередь, ЕС разрабатывает программы «освоения» соседних и не очень геополитических пространств, «особо не консультируясь относительно их содержания с приглашенными странами»: например, такой характер носит Восточное партнерство и недавно одобренная программа ЕС в отношении Центральной Азии.

Лавров подчеркнул, что подобные подходы в корне расходятся с тем, как ведут дела интеграционные объединения с участием России — СНГ, ОДКБ, Евразэс, ШОС, — которые развивают отношения с внешними партнерами исключительно на паритетной взаимосогласованной основе.