Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за минувшие сутки выросло на 285, выздоровели 723 человека. Об этом Минздрав страны сообщил в своем Telegram-канале 28 июня

На Украине за сутки заболели COVID-19 менее 500 человек © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк сообщении.

По данным пресс-службы, за минувшие сутки были госпитализированы 384 человека, скончались — девять, выздоровели — 723. Наибольшее число подтвержденных случаев за день зарегистрировано в Киеве (116), Днепропетровской (24), Киевской (22), Николаевской (20) и Одесской (11) областях.

За все время пандемии на Украине заболели 2 234 281 человек, выздоровели — 2 163 792, умерли — 52 295. С начала прививочной кампании привито 1 904 878 украинцев, из них полностью иммунизированы 579 888.