«За сутки 27 июня 2021 года в Украине зафиксировано 285 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 19, медработников — три)», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, за минувшие сутки были госпитализированы 384 человека, скончались — девять, выздоровели — 723. Наибольшее число подтвержденных случаев за день зарегистрировано в Киеве (116), Днепропетровской (24), Киевской (22), Николаевской (20) и Одесской (11) областях.
За все время пандемии на Украине заболели 2 234 281 человек, выздоровели — 2 163 792, умерли — 52 295. С начала прививочной кампании привито 1 904 878 украинцев, из них полностью иммунизированы 579 888.