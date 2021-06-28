Украина обречена быть в сфере влияния России, что отлично понимают США. Вашингтон готовится оставить Киев, однако готовит Москве неприятный сюрприз, рассказал российский политолог и экономист Михаил Хазин в интервью Украина.ру

По его словам, нынешняя Украина существует только потому, что в этом заинтересованы США, которые строят на этой территории антироссийский проект.

«При этом они понимают, что потом его все равно придется отдать, но те взращенные там русофобские силы, они рассчитывают, что они еще долго, несколько поколений будут пакостить», — подчеркнул Хазин.

Просто о сложном. Почему Украина превратилась в анти-Россию?

По мнению Хазина, полная ликвидация последствий нынешней русофобской истерии на Украине может занять до 150 лет.

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