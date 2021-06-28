По его словам, нынешняя Украина существует только потому, что в этом заинтересованы США, которые строят на этой территории антироссийский проект.
«При этом они понимают, что потом его все равно придется отдать, но те взращенные там русофобские силы, они рассчитывают, что они еще долго, несколько поколений будут пакостить», — подчеркнул Хазин.
Он обратил внимание на то, что выращенные нацистской Германией во времена Второй мировой войны силы «дотянули до 1991 года», ярким примером этого может быть личность последнего секретаря ЦК Компартии Украинской ССР и первого президента независимой Украины Леонида Кравчука.
По мнению Хазина, полная ликвидация последствий нынешней русофобской истерии на Украине может занять до 150 лет.
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