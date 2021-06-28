Вызывает уважение политика государства Израиль, которое за каждого своего гражданина стоит насмерть, точно так следует поступать и России в отношении республик Донбасса и Русского мира в целом, сказал военный эксперт Александр Жилин в интервью Украина.ру

Он назвал Донбасс зоной интересов России и отметил, что защищать эти интересы нужно жестко.

«Мне в этом отношении очень нравится пример Израиля. Весь мир знает: не дай бог, ты их тронешь — из-под земли достанут, башку оторвут, прилетят и разбомбят. И все. За исключением отдельных безумных арабов, не трогают Израиль», — сказал Жилин.

Кого пугает «Русский мир»? Украина стала «Анти-Россией» © Пресс-служба фонда «Русский мир»

«Если мы сказали, что там Русский мир, значит, мы обязаны этот Русский мир защитить. И все должны знать, что, если ты только косо посмотришь на этот Русский мир, ты можешь получить», — подчеркнул Жилин.

Он выразил уверенность в том, что и на дипломатическом уровне можно сделать корректное, но жесткое заявление, чтобы подстегнуть Киев выполнить наконец минские соглашения и остановить войну в Донбассе, где уже на протяжении семи лет гибнут люди.

Интервью Жилина можно прочитать на сайте Украина.ру