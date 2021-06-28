Украина никогда не станет полноценным членом НАТО, но будет геополитической колонией под управлением спецслужб стран Альянса, сказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью Украина.ру

«Я полагаю, что НАТО не собирается включать Украину в свои ряды в полном объеме и предоставлять ей соответствующие права. Украина будет получленом НАТО. То есть она будет страной второго сорта, у которой не будет прав, а будут только обязанности», — подчеркнул Марков.

Украина и НАТО: Киев требует, а Запад боится России © пресс-служба президента Украины

Что касается собственно членства в Альянсе, план действий по членству в НАТО (ПДЧ) Украина получить может, но дальше этого процесс не продвинется, считает Марков.

«Называться это будет не «членством НАТО», а «вечным ПДЧ», сказал он.

В качестве примера он привел Турцию, которую на протяжении 30 лет держали в качестве кандидата в члены Евросоюза и таким образом контролировали ее, «пока Турция не взбрыкнула и не стала более независимой».

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