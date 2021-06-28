«Я полагаю, что НАТО не собирается включать Украину в свои ряды в полном объеме и предоставлять ей соответствующие права. Украина будет получленом НАТО. То есть она будет страной второго сорта, у которой не будет прав, а будут только обязанности», — подчеркнул Марков.
По его словам, план в отношении Украины заключается в том, что она никогда не получит суверенитет, будет геополитической полуколонией и что управлять ею будет хунта, которая назначается спецслужбами стран НАТО.
Что касается собственно членства в Альянсе, план действий по членству в НАТО (ПДЧ) Украина получить может, но дальше этого процесс не продвинется, считает Марков.
«Называться это будет не «членством НАТО», а «вечным ПДЧ», сказал он.
В качестве примера он привел Турцию, которую на протяжении 30 лет держали в качестве кандидата в члены Евросоюза и таким образом контролировали ее, «пока Турция не взбрыкнула и не стала более независимой».
Его интервью можно прочитать на нашем сайте.