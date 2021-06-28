Украинские военные лучше всего освоили ремесло диверсий, убийств и терактов, сказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью Украина.ру

«Это всегда было сильной стороной Украины, еще со времен бандеровского подполья. Украинские националисты очень хорошо освоили ремесло диверсий, убийств и терактов. Сегодняшняя Украина тщательно развивает это направление», — подчеркнул Коротченко.

Борис Грызлов: Киев провоцирует военную эскалацию в Донбассе © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Стоит обратить внимание и на оснащение украинской армии в Донбассе американской аппаратурой радиоэлектронной разведки и системами контрбатарейной борьбы, а также приведение украинской армии к стандартам НАТО, хотя это и весьма отдаленная перспектива, считает Коротченко.

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