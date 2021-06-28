Президент России Владимир Путин в своей статье для немецкого издания Die Zeit напоминает, что государственный переворот на Украине был организован при поддержке Соединенных Штатов Америки, и говорит, что то же самое может произойти и с любой страной Евросоюза, сказал политолог Александр Асафов в интервью Украина.ру

«Он (Путин, — ред.) говорит, что проблемы внутренней европейской безопасности находятся не в Европе — инициировать это будут те, кто находится за океаном, а Европа будет получать горькие уроки», сказал эксперт.

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«Быть открытыми, несмотря на прошлое»: Путин объяснил, как уроки Великой Отечественной помогут сделать современный мир лучше © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

После госпереворота данное соглашение было подписано новыми властями, что привело к вытеснению украинских производителей с собственного рынка, отсутствию рабочих мест в стране и трудовой миграции экономически активного населения в страны Европы и Россию.

Еще одним итогом госпереворота стала гражданская война в Донбассе с несогласными с насильственной сменой власти жителями Луганской и Донецкой областей, которые в мае 2014 года на референдуме проголосовали за самоопределение подавляющим большинством голосов.