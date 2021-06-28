«Он (Путин, — ред.) говорит, что проблемы внутренней европейской безопасности находятся не в Европе — инициировать это будут те, кто находится за океаном, а Европа будет получать горькие уроки», сказал эксперт.
Его интервью можно прочитать на нашем сайте.
Госпереворот на Украине произошел в феврале 2014 года. Причинами стали недовольство украинских элит правлением президента Виктора Януковича и отказ правительства Николая Азарова подписывать невыгодное для украинской экономики договора об ассоциации с ЕС.
После госпереворота данное соглашение было подписано новыми властями, что привело к вытеснению украинских производителей с собственного рынка, отсутствию рабочих мест в стране и трудовой миграции экономически активного населения в страны Европы и Россию.
Еще одним итогом госпереворота стала гражданская война в Донбассе с несогласными с насильственной сменой власти жителями Луганской и Донецкой областей, которые в мае 2014 года на референдуме проголосовали за самоопределение подавляющим большинством голосов.