Позиция некоторых влиятельных элит США, а также ряда стран восточной Европы, стала причиной того, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили до сих пор не находится в тюрьме у себя на родине, рассказал грузинский политолог Арчил Сихарулидзе в интервью Украина.ру

«То, что Саакашвили до сих пор держится на плаву и скрывается на Украине, является заслугой восточноевропейских элит и некоторых элит в Америке. В Грузии очень четко понимают, что эти элиты имеют большое влияние и что с ними лучше не портить отношения», — сказал эксперт.

Саакашвили напомнил о себе. Грузинский «реформатор» оказался бесполезен для Украины © Facebook, Mikheil Saakashvili

Также Тбилиси не хочет портить отношения с Киевом из-за Саакашвили, активно принимающим участие в украинской политике, сказал Сихарулидзе.

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