«То, что Саакашвили до сих пор держится на плаву и скрывается на Украине, является заслугой восточноевропейских элит и некоторых элит в Америке. В Грузии очень четко понимают, что эти элиты имеют большое влияние и что с ними лучше не портить отношения», — сказал эксперт.

Саакашвили напомнил о себе. Грузинский «реформатор» оказался бесполезен для Украины
Саакашвили напомнил о себе. Грузинский «реформатор» оказался бесполезен для Украины
© Facebook, Mikheil Saakashvili
Он отметил при этом, что Грузия четко обозначила свою позицию по Саакашвили, он находится в розыске и его должны выдать.

Также Тбилиси не хочет портить отношения с Киевом из-за Саакашвили, активно принимающим участие в украинской политике, сказал Сихарулидзе.

Его интервью можно прочитать на нашем сайте.