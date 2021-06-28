«То, что Саакашвили до сих пор держится на плаву и скрывается на Украине, является заслугой восточноевропейских элит и некоторых элит в Америке. В Грузии очень четко понимают, что эти элиты имеют большое влияние и что с ними лучше не портить отношения», — сказал эксперт.
Он отметил при этом, что Грузия четко обозначила свою позицию по Саакашвили, он находится в розыске и его должны выдать.
Также Тбилиси не хочет портить отношения с Киевом из-за Саакашвили, активно принимающим участие в украинской политике, сказал Сихарулидзе.
Его интервью можно прочитать на нашем сайте.