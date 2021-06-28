«Элиты и общество понимают, что никакого НАТО не будет до тех пор, пока Россия существует. Можно сколько угодно говорить о том, что у каждого народа есть право на выбор, но право на выбор есть только у сверхдержав, чьи мнения надо учитывать», — сказал Сихарулидзе.
По его данным, «американская сторона стала говорить грузинским элитам, чтобы они перестали выносить НАТО на передний план и чтобы они больше говорили о внутренних реформах».
«Украине нужно дорасти до осознания того, что подход "Что хочу, то и ворочу" не работает и что надо больше уделять внимания внутренним проблемам, которых и на Украине, и в Грузии очень много», — подчеркнул эксперт.
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