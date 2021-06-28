Благодаря упрощению визового режима с ЕС Украина теряет население, причем власти страны это поддерживают, отметил эксперт.
«Власти считают, что благодаря этому механизму, что люди уезжают, снимается социальная напряженность на рабочие места и т,д. По сути неготовность правительства заниматься экономикой вела к тому, что граждане Украины, которые могли, просто начали выбирать работу в ЕС», — подчеркнул он.
Якубин также отметил, что в самой евроинтеграции заложена идея, которая способствует бегству жителей из страны.
«Украина изменяется под усредненные европейские стандарты, и страна постепенно превращается во вторую Польшу или Германию. Но у населения возникает вопрос: а зачем ждать, пока Украина превратится во вторую Польшу или Германию, если можно просто взять и уехать в Польшу или Германию?», — пояснил политолог.
По его словам, «это создает на уровне общественного восприятия ощущение: зачем мне терять 10, 20, может, больше лет, если я могу поехать в Германию и жить в будущем, которое здесь, возможно, наступит через жизнь одного поколения».
Интервью Якубина можно прочитать на нашем сайте.