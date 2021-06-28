Отдаленные и неясные перспективы вступления в ЕС уже не устраивают украинцев, они принимают решение самостоятельно строить свое «европейское будущее», перебираясь жить за пределы Украины, рассказал политолог Алексей Якубин в интервью Украина.ру

Благодаря упрощению визового режима с ЕС Украина теряет население, причем власти страны это поддерживают, отметил эксперт.

«Власти считают, что благодаря этому механизму, что люди уезжают, снимается социальная напряженность на рабочие места и т,д. По сути неготовность правительства заниматься экономикой вела к тому, что граждане Украины, которые могли, просто начали выбирать работу в ЕС», — подчеркнул он.

Якубин также отметил, что в самой евроинтеграции заложена идея, которая способствует бегству жителей из страны.

«Украина изменяется под усредненные европейские стандарты, и страна постепенно превращается во вторую Польшу или Германию. Но у населения возникает вопрос: а зачем ждать, пока Украина превратится во вторую Польшу или Германию, если можно просто взять и уехать в Польшу или Германию?», — пояснил политолог.

Свобода от совести. Еврокомиссия о евроинтеграционных успехах Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

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