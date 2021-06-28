Спустя семь лет после подписания Украиной договора об ассоциации с Евросоюзом уже всем становится ясно, что несмотря на весь свой прогресс по выполнению соглашения Украина не станет даже кандидатом на вступление в ЕС, сказал политолог Алексей Якубин в интервью Украина.ру

Ранее и.о. замглавы Офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Марина Нелина оценила прогресс в выполнении соглашения об ассоциации на уровне 54%. Эксперт отмечает, что даже 100% будет недостаточно.

«По завершении семи лет заметно, что Украина в процессе интеграции действительно отдает часть своего государственного суверенитета наднациональным структурам, но какой-то четкой европерспективы нет», — подчеркнул Якубин.

Он напомнил, что украинский договор о евроассоциации не предполагает получения «хотя бы кандидатства на членство в Европейском союзе».

«Украина может выполнять прогресс, замедляться в чем-то, но это не ведет к некому финалу», — констатировал Якубин.

Заработает ли Украина на европарламентских принципах? © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

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