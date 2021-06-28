Ранее и.о. замглавы Офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Марина Нелина оценила прогресс в выполнении соглашения об ассоциации на уровне 54%. Эксперт отмечает, что даже 100% будет недостаточно.
«По завершении семи лет заметно, что Украина в процессе интеграции действительно отдает часть своего государственного суверенитета наднациональным структурам, но какой-то четкой европерспективы нет», — подчеркнул Якубин.
Он напомнил, что украинский договор о евроассоциации не предполагает получения «хотя бы кандидатства на членство в Европейском союзе».
«Украина может выполнять прогресс, замедляться в чем-то, но это не ведет к некому финалу», — констатировал Якубин.
Он также отметил, что в договорах об ассоциации с ЕС, которые были подписаны Евросоюзом с балканскими странами, присутствовал пункт о их вступлении в ЕС в случае выполнения определенных требований, в украинской же версии этого пункта нет.
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