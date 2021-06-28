В первую очередь экспроприация СМИ невыгодна президенту Владимиру Зеленскому, так как данный медиа-ресурс не находится в оппозиции к главе государства, подчеркнул Царев.
«Вы же видите, что по "Интеру" нет никаких санкций. Он не находится в оппозиции к нынешнему курсу президента. И еще, содержание "Интера" — это очень серьезные расходы. Поэтому пусть их несут бенефициары», — сказал Царев.
Он отметил, что на Украине уже фактически началось перераспределение собственности, хотя сам закон о статусе олигарха еще не принят.
Наибольшую выгоду от сложившейся ситуации получит украинский олигарх Игорь Коломойский, так как ввод санкций против Фирташа отвлекает от него внимание, полагает Царев.
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