Украинский олигарх Дмитрий Фирташ, следующий после Виктора Медведчука попавший под санкции СНБО, владеет интересными для конкурентов активами, однако популярнейший телеканал «Интер» отбирать у него не будут, сказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью Украина.ру

В первую очередь экспроприация СМИ невыгодна президенту Владимиру Зеленскому, так как данный медиа-ресурс не находится в оппозиции к главе государства, подчеркнул Царев.

«Вы же видите, что по "Интеру" нет никаких санкций. Он не находится в оппозиции к нынешнему курсу президента. И еще, содержание "Интера" — это очень серьезные расходы. Поэтому пусть их несут бенефициары», — сказал Царев.

Зеленский против олигархов. Почему СНБО Украины ввел санкции против Фирташа и Фукса © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Наибольшую выгоду от сложившейся ситуации получит украинский олигарх Игорь Коломойский, так как ввод санкций против Фирташа отвлекает от него внимание, полагает Царев.

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