«Двадцать шестого июня с 14:50 до 03:00 27 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ села Йухары Шорджа Варденисского района, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении сел Зейлик и Имамбинаси Кельбаджарского района», — говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
Минобороны Армении назвало указанное заявление дезинформацией со стороны Баку.
«Вооруженные силы Республики Армения не открывали огня по азербайджанским позициям. Более того, в период, указанный в заявлении Минобороны Азербайджана, азербайджанская сторона произвела нерегулярные выстрелы, на которые армянская сторона не ответила», — сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее Азербайджан передал Армении 15 военнопленных в обмен на карты минных полей на части территории Нагорного Карабаха.