В воскресенье, 27 июня, Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе, а оборонное ведомство Армении опровергло эту информацию, заявив об обстреле своих позиций

Армения допустила возобновление вооруженного конфликта с Азербайджаном © REUTERS, Staff/File Photo сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Минобороны Армении назвало указанное заявление дезинформацией со стороны Баку.

«Вооруженные силы Республики Армения не открывали огня по азербайджанским позициям. Более того, в период, указанный в заявлении Минобороны Азербайджана, азербайджанская сторона произвела нерегулярные выстрелы, на которые армянская сторона не ответила», — сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее Азербайджан передал Армении 15 военнопленных в обмен на карты минных полей на части территории Нагорного Карабаха.