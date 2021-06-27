Секретные планы крымской провокации британского флота обнаружили на автобусной остановке

Чиновник британского министерства обороны потерял секретные документы о скандальном проходе британского эсминца HMS Defender, сообщает «Би-Би-Си» 27 июня со ссылкой на заявление оборонного ведомства

Размокший пакет, в котором было порядка пятидесяти страниц конфиденциальных документов, был обнаружен 22 июня в британском графстве Кент за остановкой автобуса, пишет «Би-Би-Си».

Представитель британской общественности, обнаруживший документы, пожелал остаться анонимным. Он передал все бумаги не потерявшему их оборонному ведомству, а журналистам «Би-Би-Си» — «когда понял чувствительный характер содержания».

«Агрессивная и провокационная политика». Как Украина вмешалась в инцидент с британским эсминцем © REUTERS, Sergey Smolentsev

Жесткая реакция российского оборонного ведомства на заход британского корабля в территориальные воды Крыма в документе названа весьма вероятной.

Рассматривался и альтернативный маршрут эсминца, вне российских территориальных вод, однако от него отказались, чтобы Россия не заявила, что «Британия испугалась и убежала».

Также в документе сказано, что отказ от захода эсминца в территориальные воды России позволил бы Москве заявлять, что Великобритания с опозданием признала российскую принадлежность территориальных вод Крыма.

Как уточняется, вторжение британского корабля в воды Крыма стало следствием осознанного решения британских властей показать свою поддержку киевскому режиму вопреки всем возможным рискам.

Би-Би-Си сообщает, что в британском оборонном ведомстве в ответ на запрос подтвердили утерю их работником конфиденциальных документов, однако от более подробных комментариев отказались.

Следует отметить, что акция британских ВМС у берегов Крыма вызвала большой резонанс. Российское военное ведомство сообщило, что сделало предупредительные выстрелы и произвела бомбометание по курску следования вторгшегося эсминца, вынудив его изменить маршрут и покинуть территориальные воды Крыма.

Британское оборонное ведомство выступило с опровержением, заявив, что никакого обстрела не было. Однако его ложь разоблачили британские журналисты, находившиеся на эсминце и подтвердившие в своем репортаже информацию об обстреле.

Похоже на то, что поднявшаяся после инцидента шумиха — доходило и до обвинений Британии в провоцировании третьей мировой войны — вынудила Лондон пойти на «слив» собственных документов СМИ для того, чтобы хоть как-то оправдаться перед британской общественностью.

О том, что это сознательный «слив» минобороны Британии, говорит хотя бы тот факт, что документы были обнародованы спустя почти неделю после их обнаружения, а также то, что оборонное ведомство подтвердило утерю данных столь странным образом.

Как сообщается, все эти бумаги были распечатками сообщений электронной почты или презентаций PowerPoint, которые как правило остаются на электронных носителях, а работу с ними ведут на мониторах или проекционных экранах.