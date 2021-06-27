Певица МакSим (Марина Абросимова), госпитализированная с подозрением на COVID-19 в одну из московских клиник, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом пиар-менеджер артистки Яна Богушевская сообщила РБК 27 июня

Певицу МакSим ввели в кому из-за поражения легких © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

«У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию, так как это желтая пресса, а не официальное заявление. Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких — каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом. Есть понятие медицинская тайна, хоть это невозможно в наши дни. На данный момент ни я, ни семья не можем давать никакие комментарии, и я прошу это понять. Любая информация, которая будет появляться в интернете, это либо спекуляции, либо слитая информация от людей, которые продадут собственных родителей за копейки», — заявила Богушевская.

В субботу, 19 июня, певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы. При этом тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат, хотя все симптомы вируса присутствуют.