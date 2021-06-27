В ответ на вопрос, нужен ли консорциум с иностранным участием для того, чтобы модернизировать украинскую ГТС, дипломат выразила сомнения в перспективах проходящего через Украину газопровода.
«Через 15 лет газ будет использоваться так мало, что надо думать, следует ли сейчас модернизировать всю эту сеть газопроводов, если мы знаем, что ее использование — на очень ограниченное время… Эта сеть уже сильно устарела, и потому не знаю, следует ли вкладывать в нее еще большие деньги», — отметила Фельдгузен.
Она сказала, что работает на Украине давно и помнит, что участвовала в переговорах о модернизации украинской ГТС еще в 2010 году, однако с тех пор украинские власти так ничего и не сделали в этом направлении.