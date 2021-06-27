С 1 июля пенсионерам возрастом свыше 75 лет должны были повысить пенсии, однако из-за ошибок при подсчетах, допущенных в министерстве, сделать это в июле невозможно, сказала Лазебная.
«То есть ресурс так был посчитан, что мы перенесли на 1 октября программу "75 плюс"», — сказала министр, пояснив, что «недостаточно было немножечко ресурса».
По ее словам, с октября пенсионеры старше 75 лет все же получат прибавку 400 грн (около 1 тыс. рублей)
Тем временем на Украине уже разработали законопроект о повышении пенсионного возраста и рабочего стажа, необходимого для получения пенсии.
Выходить на пенсию в 60 лет смогут только около половины украинских граждан, а остальным придется работать до 63 или 65 лет.