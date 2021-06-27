С 1 июля пенсионерам возрастом свыше 75 лет должны были повысить пенсии, однако из-за ошибок при подсчетах, допущенных в министерстве, сделать это в июле невозможно, сказала Лазебная.

«То есть ресурс так был посчитан, что мы перенесли на 1 октября программу "75 плюс"», — сказала министр, пояснив, что «недостаточно было немножечко ресурса».

Пенсии по-новому. Что готовят украинцам
Пенсии по-новому. Что готовят украинцам
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По ее словам, с октября пенсионеры старше 75 лет все же получат прибавку 400 грн (около 1 тыс. рублей)

Тем временем на Украине уже разработали законопроект о повышении пенсионного возраста и рабочего стажа, необходимого для получения пенсии.

Выходить на пенсию в 60 лет смогут только около половины украинских граждан, а остальным придется работать до 63 или 65 лет.