Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко считает, что, выдавая жителям Донбасса российские паспорта, РФ сознательно разрушает Минские соглашения, передает УНИАН 27 июня

Захарова объяснила выдачу паспортов РФ жителям Донбасса © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк Мария Захарова заявила, что выдача паспортов России жителям Донбасса — это гуманитарный жест, так как Украина не выполняет Минские договоренности.

«Можно только посочувствовать МИД Российской Федерации, которому "трудно понять" последствия деструктивной российской политики… Российская паспортизация — испытанное средство распространения шовинистической идеологии русского мира… Таким шагом Россия сознательно разрушает Минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий», — заявил Николенко.

По его словам, Россия «затягивает» ЛДНР в свое политическое, экономическое, электоральное, социальное и культурное пространство. Дипломат напомнил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба неоднократно подчеркивал, что международное сообщество должно жестче отреагировать на раздачу российских паспортов в Донбассе.

«Даже после его реинтеграции Россия будет пытаться разыграть "карту российского гражданства". Фактически — это российская бомба замедленного действия. Нужны скоординированные шаги, в частности санкционного характера, чтобы ее обезвредить», — убежден пресс-секретарь украинского МИД.

В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер и у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.