Страны НАТО своими действиями довели Украину до полной потери суверенитета и столкнули украинцев друг с другом, а теперь решили вспомнить о правовых ограничениях для стран на вступление в организацию. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале 27 июня

«Будет получленом». Эксперт о том, чем закончится эпопея вокруг Украины и НАТО © пресс-служба президента Украины Анки Фельдхузен о проблеме вступления в НАТО стран, на территории которых идет война.

«Какие же натовцы нечистоплотные. Собственными руками, используя таких же послов и министров иностранных дел, стимулировали на Украине майданы, довели страну до полной потери суверенитета и состояния полураспада, обескровили госуправление, стравили украинцев друг против друга и против собственной истории, а теперь вспомнили про то, что у них есть некие правовые ограничения. Надо было про право и этику вспоминать тогда, когда размещали в министерствах и ведомствах Украины свои спецслужбы, моделировали и спонсировали майданы, тренировали боевиков», — заявила Захарова.

По ее словам, высказывание Фельдхузен подчеркивает отличие политического мировоззрения России от идеологии НАТО. Дипломат отметила, что пока страны НАТО боятся войны с кем-то, РФ в основу своей национальной политики «заложила не страх войны, а принципиальный выбор в пользу мира и его поддержания».