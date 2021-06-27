Как уточняется, консультации ведут немецкие и американские дипломаты, которыми руководят соответственно советник канцлера ФРГ Ян Хеккер и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
В частности, американская сторона предлагает рассмотреть возможность ввода санкций, если РФ уменьшит транзит газа через украинскую ГТС, перенаправив его на «Северный поток 2».
Также утверждается, что Вашингтон ищет технические возможности по реализации данного предложения.
«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.
Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.
С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.
Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток 2» неизбежно.