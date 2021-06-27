Соединенные Штаты и ФРГ обсуждают сделку по газопроводу «Северный поток 2», которая включает в себя «механизм», позволяющий остановить поставки газа, если РФ сократит транзит его транзит через Украину, сообщило информагентство Bloomberg 27 июня cо ссылкой на свой источник, знакомый с ходом переговоров

Как уточняется, консультации ведут немецкие и американские дипломаты, которыми руководят соответственно советник канцлера ФРГ Ян Хеккер и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

В частности, американская сторона предлагает рассмотреть возможность ввода санкций, если РФ уменьшит транзит газа через украинскую ГТС, перенаправив его на «Северный поток 2».

«Северный поток – 2»: США смирились с достройкой проекта, который уже влияет на цену газа в Азии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток 2» неизбежно.