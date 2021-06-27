По его словам, таким образом власть планировала запугать оппозицию, но в итоге насмешила всю страну.
«Насмешил дважды… Ребята, вы серьезно? Вот серьезно, вы реально хотели у тещи доказательства вины Медведчука найти? Вы ж хоть на шаг вперед думайте! Народ же уже в открытую ржет над вами! Хотели запугать — а сделали всем смешно», — заявил политолог.
Он сыронизировал, что в следующий раз власти отправят сотрудников СБУ искать доказательства «в лотке у кота Кокосика».
Чаплыга посоветовал разобраться, кто дает такие советы, потому что «война» против женщины и Киркорова — это как минимум потеря 3% от рейтинга Зеленского.
«А может, некоторые так долго вели передачу "Рассмеши комика", что теперь на автомате думают, как нас всех насмешить?» — поинтересовался политический активист.
Ранее украинская телеведущая Оксана Марченко пожаловалась на обыски, которые СБУ проводит в рамках дела о деятельности ее мужа Медведчука. Она подтвердила информацию о том, что сотрудники службы нагрянули в дом ее матери.
В тот же день Киркорову, который является народным артистом Украины, запретили въезд в страну. Причиной стал «крымский вопрос».