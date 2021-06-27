Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за минувшие сутки выросло на 450, выздоровели почти 1,1 тысячи человек. Об этом Минздрав страны сообщил в своем Telegram-канале 27 июня

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS / REUTERS, RNPS / Перейти в фотобанк сообщении.

По данным пресс-службы, за минувшие сутки были госпитализированы 529 человек, скончались — 17, выздоровели — 1097. Наибольшее число подтвержденных случаев за день зарегистрировано в Киеве (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.

За все время пандемии на Украине заболели 2 233 996 человек, выздоровели — 2 163 069, умерли — 52 286. С начала прививочной кампании привито 1 893 837 украинцев, из них полностью иммунизированы 572 298.