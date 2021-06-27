«За сутки 26 июня 2021 года в Украине зафиксировано 450 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 28, медработников — шесть)», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, за минувшие сутки были госпитализированы 529 человек, скончались — 17, выздоровели — 1097. Наибольшее число подтвержденных случаев за день зарегистрировано в Киеве (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.
За все время пандемии на Украине заболели 2 233 996 человек, выздоровели — 2 163 069, умерли — 52 286. С начала прививочной кампании привито 1 893 837 украинцев, из них полностью иммунизированы 572 298.