В Киеве и Одессе устроили яркие шествия в честь Дня крымскотатарского флага 26 июня, передают «Украинформ» и «Думская»

«Крымскотатарский флаг – уже не символ протеста» © РИА Новости, Александр Полегенько / Перейти в фотобанк собрались на Крещатике, по которому пронесли большой крымскотатарский флаг. В шествии принял участие председатель Меджлиса крымскотатарского народа* Рефат Чубаров. Одновременно с шествием прошел автопробег.

А в Одессе по этому поводу провели 14-й «Мегамарш в вышиванках», на котором собралось более тысячи человек. По словам организатора марша Наталии Михайленко, шествие приурочили не только ко Дню крымскотатарского флага, 25-й годовщине Конституции Украины и 30-й годовщине независимости, но и «вдогонку 15-й годовщины всемирного дня вышиванки».

Участники «мегамарша» развернули большие флаги Украины и крымскотатарские голубые знамена с тамгой. Также были замечены флаг Военно-морских сил Украины и бело-красно-белый флаг Белорусии.

Двадцать шестого июня 1991 года, после более чем 73-летнего вынужденного перерыва, был восстановлен Курултай крымскотатарского народа.

* Организация запрещена в РФ