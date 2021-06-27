С 1 июля прожиточный минимум низшей категории на Украине составит 1854 гривны (4894 руб.). Об этом министр социальной политики страны Марина Лазебная заявила в интервью «Радио свобода»* 26 июня

Бортник: Украина побила рекорды Европы по низкому уровню жизни © Facebook, Ruslan Bortnik

«Там есть много разных надбавок, доплат к пенсиям, которые рассчитываются от прожиточного. И также повышаются пенсии некоторым категориям пенсионеров», — рассказала министр.

Отмечается, что общий прожиточный минимум в 2021 году составляет 2189 гривен (5778 руб.) с 1 января по 30 июня. С июля по конец ноября он должен возрасти до 2294 гривен (6055 руб.), с 1 декабря — до 2393 гривен (6317 руб.). Для детей от шести до 18 лет и трудоспособных людей этот показатель несколько выше, для детей до шести лет и лиц, утративших трудоспособность — ниже.

Тем временем, по данным Госстата Украины, большую часть денег украинцы в 2021 году тратят на еду, безалкогольные напитки и оплату коммунальных услуг. По стандартам ООН, страна, в которой затраты на продукты питания составляют 50-60% в общей структуре доходов, считается с низким уровнем жизни. На Украине этот показатель равен 57,5%.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента