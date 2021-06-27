Китай поставляет вакцины другим странам без каких-либо политических условий. Об этом МИД КНР сообщил Associated Press 26 июня

Китай пригрозил заблокировать поставку вакцины от коронавируса на Украину © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Мы не слышали, чтобы Украина столкнулась с любыми трудностями при импорте вакцин из Китая. Предоставление Китаем вакцин и противоэпидемических материалов другим странам не предназначено для получения выгод от других стран, и здесь нет никакой геополитической цели или каких-либо дополнительных политических условий», — подчеркнули в МИД.

При этом ведомство поблагодарило Украину за отзыв подписи.

В то же председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, нардепа от «Слуги народа» Александра Мережко, информация о том, что Украина поддержала упомянутую резолюцию, а затем отозвала подпись, — это «какая-то неофициальная информация».

По данным источников издания, «Украина убрала свое имя из заявления ООН еще в четверг (24 июня — ред.) после того, как Китай предупредил, что заблокирует запланированную поставку вакцины». При этом Мережко утверждает, что к ним официально никто не обращался.

«Для меня не очень понятна ссылка на "дипломатические источники". Что именно это значит? Какие источники имеются в виду? Относительно комитета, то сейчас никакой информации по этому поводу мы не получали», — заявил он.

В мае на Украину прибыла четвертая, предпоследняя, партия вакцины CoronaVac от китайского производителя Sinovac Biotech в размере 500 тысяч доз. Пятую и последнюю партию китайской вакцины Украина пока не получила.