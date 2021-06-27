Дирекция государственных дач «Конча-Заспы» написала заявления в полицию на двух арендаторов номеров, которых президент Украины Владимир Зеленский попросил освободить помещения. Об этом говорится в опубликованном на днях спецрепортаже hromadske

Элитное имение Андрея Богдана в Конча-Заспе показали с высоты птичьего полета © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По словам главы дома отдыха «Конча-Заспа» Александра Гурина, после выселения руководству пришлось заявить в полицию на экс-начальника главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу и судью Конституционного суда Александра Литвинова. Заявления были составлены из-за «нанесенного ущерба в крупном размере».

Так, сын Литвинова проживал в двухместном номере одного из четырех пансионатов и после себя оставил «полностью уничтоженный номер с разбитыми стенами».

«А когда выезжал Бурба, было демонтировано оборудование, принадлежащее государству. Были раскомплектованы отдельные объекты отопления, видеонаблюдения, которые должны быть в соответствии с инвентаризационными карточками. Поэтому мы обратились в полицию», — рассказал Гурин.

В свою очередь Бурба также подал в суд, протестуя против расторжения с ним договора о пользовании госдачей. По словам Гурина, основанием для расторжения договоров досрочно и в одностороннем порядке стали нарушения условий о пользовании домами, в частности, неуплата за аренду и коммунальные услуги на протяжении нескольких месяцев.

Сейчас, помимо Бурбы и Литвинова, с «Конча-Заспой» за госдачи судятся экс-глава Конституционного суда Александр Тупицкий (с ним расторгли договор из-за долгов еще осенью 2020 года), судья КСУ Игорь Слиденко (не платил за аренду двухкомнатного номера в пансионате), экс-замглавы Госуправления делами Валентин Савицкий, предпринимательница Ольга Залиско (хочет отсудить 3 миллиона гривен, которые она вложила в ремонт госдачи) и пластический хирург Максим Иванчук.

Кроме того, один на троих иск подали народный депутат восьми созывов Ефим Звягильский, трижды вице-премьер Владимир Семиноженко и бывший спикер Владимир Рыбак.

Впрочем, по словам Гурина, с большинством «выселенцев» удалось достичь взаимопонимания.