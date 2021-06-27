«В первую очередь будут сокращены вакансии, которые годами не заполняются… По данным Госстата, по состоянию на I квартал 2021 года в Украине было около 30 тысяч вакансий госслужащих. При этом в течение пандемического года происходила процедура кооптации вакансий через процедуру отборов. Сейчас государственная служба совершенствуется в части цифровизации, внедрения новых процессов», — рассказал он.
По словам министра, именно эти вакансии и будут сокращены на 10%.
Ранее Минздрав Украины на фоне спада заболеваемости коронавирусом принял решение о закрытии 70% инфекционных отделений по всей стране, а оставшимся сократить финансирование. В ведомстве свое решение объяснили экономией средств.