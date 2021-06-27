Госорганы Украины ждет «кадровая оптимизация», что подразумевает сокращение числа сотрудников. Об этом министр Кабмина Украины Олег Немчинов сообщил в эфире телеканала «Украина 24» 26 июня

Кабмин Украины одобрил ряд кадровых перестановок © Андрей Лубенский

По словам министра, именно эти вакансии и будут сокращены на 10%.

Ранее Минздрав Украины на фоне спада заболеваемости коронавирусом принял решение о закрытии 70% инфекционных отделений по всей стране, а оставшимся сократить финансирование. В ведомстве свое решение объяснили экономией средств.