Контролировать процесс договоренностей между участниками сделки при купле-продаже земли на Украине, за исключением площади продаваемого участка и происхождения денег, которыми он оплачивается, государство не будет. Об этом первый замминистра аграрной политики страны Тарас Высоцкий сообщил в эфире телеканала «Дом» 26 июня

Возле Офиса Зеленского собралась акция против продажи земли © pavlovskynews

«Какие есть ограничители с открытием рынка земли с 1 июля? Площадь покупки — не больше 100 гектаров в одни руки. То есть в условиях Украины — это мелкое предприятие. Потому что среднее — от трех до пяти тысяч гектаров. То есть 100 гектаров — это фермеры. Мы говорим, что мелкие фермеры — это вообще до 500 гектаров. Потом, через 2,5 года, граничной [площадью] будет 10 тысяч гектаров. Это опять же средние предприятия. Холдинги в среднем обрабатывают от 50 тысяч гектаров и выше», — рассказал замминистра.

С 1 июля открывается рынок в первую очередь на паи — это от трех до семи гектаров. Стоимость среднего пая составит около 200 тысяч гривен (527,9 тыс. руб.).

Выбрать для приобретения участок земли можно с помощью онлайн-реестра Государственный земельный кадастр, который содержит интерактивную карту всей земли Украины — по каждому участку можно посмотреть его базовые параметры, целевое назначение земли, а также узнать собственника.

«Если вы хотите купить землю — смотрите, кто собственник, обращаетесь к нему с предложением. Государство этот процесс не контролирует. Вы сами договариваетесь с собственником», — подчеркнул Высоцкий.

Государство, по его словам, контролирует только, чтобы не продавали больше 100 гектар и историю происхождения денег, которыми оплачивается покупка. Все это проверяет нотариус, у которого совершается сделка купли-продажи.

На Украине 33 миллиона гектаров земли находятся в частной собственности и только около пяти миллионов гектаров — в госсобственности. Рынок земли предусматривает приобретение и продажу исключительно частной земли.