Доводы о том, что Украина настолько коррумпирована, что даже американцы боятся разместить там свои войска, — это ложь. Иногда самообман, но чаще всего — ложь. США привыкли работать с коррумпированными режимами по всему миру. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Путин заявлял, что не считает «болтовней» разговоры о членстве Украины в альянсе. По его словам, если Киев вступит в НАТО, то подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до десяти минут. Позднее Путин сообщил, что в ходе личной встречи со своим американским коллегой Джо Байденом эта тема «затрагивалась "мазком", здесь, пожалуй, нечего обсуждать».

Эксперт напомнил, что раньше было много анекдотов о том, что для того, чтобы развалить НАТО, нужно сделать польских генералов интендантами, но Польша в НАТО уже более 20 лет, и никаких проблем для США в этом смысле она не представляет.

По его словам, разговоры о коррумпированности Киева являются абсолютно фантастическими доводами тех экспертов, которые оправдывают невмешательство России во внутренние дела Украины.

«У Москвы есть несколько линий в отношении Украины. Одна линия говорит о том, что оккупация Украины США является одним из важнейших вызовов России и что Россия должна принять меры для ее деоккупации и ликвидации этой угрозы. Этой линии, кстати, придерживается и Владимир Путин. Вторая линия заключается в том, что не надо ничего делать, что Украина рухнет сама и что они сами приползут к нам на коленях. Эта линия является пропагандистским обеспечением сдачи Украины врагу», — категоричен Марков.

Россия должна опасаться близости НАТО у своих границ, чем короче подлетное время ракет, тем больше у Альянса соблазна применить ядерное оружие, заключил собеседник издания.

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