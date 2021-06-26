Выдача паспортов России жителям Донбасса - это гуманитарный жест, так как Украина не выполняет минские соглашения, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, говорится 26 июня на сайте МИД

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