«Мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введённой Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую согласно минским соглашениям он должен снять. Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах», — сказала Захарова.
Она подчеркнула, что «гуманитарный жест России является прямым следствием невыполнения Украиной своих обязательств по минским соглашениям».