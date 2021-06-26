Нарушивший российскую границу вблизи побережья Крыма британский эсминец Defender зашел в порт грузинского города Батуми. Местные жители встретили его на пирсе музыкой и танцами, видеозапись опубликовал Telegram-канал «РЕН ТВ»

Решение о проходе британского эсминца у Крыма принял Джонсон - СМИ © РИА Новости, Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк видно, как около десятка артистов исполняют грузинские национальные танцы под музыкальный аккомпанемент. Экипаж аплодирует им с борта военного судна.

Посольство Великобритании в Тбилиси в свою очередь пояснило, что корабль зашел в территориальные воды Грузии для обеспечения безопасности союзников в Черном море.

«Мы рады принять один из самых мощных эсминцев ВМС Великобритании HMS Defender в Батуми», — говорится на странице дипмиссии в Facebook.

На днях британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра вошел в территориальные воды недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца. Только после этого корабль оставил российские воды.

Москва считает инцидент провокацией, в то время как Лондон настаивает на том, что эсминец совершал мирный проход в территориальных водах Украины в соответствии с международным п равом.