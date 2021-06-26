Астрологи предупредили о зависимостях, к которым больше всего склонны знаки зодиака, передает mk.ru

Астрологи назвали пятёрку самых подлых знаков зодиака © Hier und jetzt endet leider meine Reise/Pixabay Овны справились с накопившимся стрессом, они нередко используют яркие допинги. К ним можно отнести увлечение кофеином, алкоголем и экстремальные виды спорта.

Тельцов можно назвать «тактильными маньяками». Им очень важно присутствие близкого человека рядом. Кроме близкого телесного контакта им интересны в качестве «подпитки» азартные игры и различный спорт.

Близнецы не мыслят свою жизнь без новомодных гаджетов и интернета. Они могут проводить часы в соцсетях и забывать о реальной жизни.

Раки в любой непонятной ситуации склонны переживать внутри себя все трудности и проблемы. А их любимым «болеутоляющим» можно назвать спиртное.

Львы могут быть довольно импульсивны, также они сильно зависят от того, что про них говорят. Стресс они обожают сбрасывать во время шопинга.

Для Дев самый большой страх — потерять свои вещи. Они очень сильно привязаны к материальному. При этом они очень ценят порядок. Этот знак зодиака сильно страдает от окружающего хаоса.

Весы могут сильно привязываться к своим половинкам и вообще могут быть довольно навязчивыми натурами. При этом самой большой страстью в их жизни является хобби. Они могут не замечать никого, пока занимаются любимым делом.

Скорпионы любят выпить в приятной компании, при этом они умеют вовремя остановиться. Однако их можно назвать настоящими эротоманами. Они не мыслят свою жизнь без пикантных увлечений.

Стрельцы часто бывают зависимы от работы, поскольку представители этого знака зодиака очень увлекающиеся люди. Из порочных слабостей у них можно выделить любовь к алкоголю.

Козероги могут быть очень тщеславны и горды. Они не мыслят свою жизнь без денег и очень расстраиваются, когда им кажется, что не достигают желаемого социального статуса.

Водолеи обожают пропадать в виртуальности. Им нравится проводить много времени за компьютерными играми. Кураж они получают от острых ощущений — поэтому они любят получать адреналин нестандартными способами.

Многие Рыбы склонны к алкоголизму. Для них он и увеселитель, и глушитель боли. Но если представитель этого знака зодиака найдёт любимое занятие, любовь к выпивке у него сразу же пройдёт.