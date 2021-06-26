Лидер партии «Альтернатива для Германии», депутат Бундестага Тино Крупалла 25 июня оценил последствия отключения России от платежной системы SWIFT, передает РИА Новости

Альтернатива SWIFT: почему россиянам не стоит бояться отключения Visa и MasterСard © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Он особо подчеркнул, что не одобряет подобные меры.

При этом депутат отметил, что не уверен в эффективности отключения России от SWIFT, так как в конечном итоге данный шаг вновь нанесет ущерб европейской экономике.

Парламентарий добавил, что в России уже разработана система передачи финансовых сообщений и она ищет новые пути. У Москвы есть свои интересы, у Германии — свои, если построить на этом диалог, то стороны смогли бы наладить хорошие отношения, резюмировал он.

Возможность отключения России от SWIFT неоднократно обсуждалась на фоне усиливающегося санкционного давления на страну. В марте на возможность подобного шага со стороны США указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В апреле с призывом ввести для России соответствующие ограничения выступила крупнейшая фракция Европейского парламента, Европейская народная партия. Представитель самой SWIFT в июне заверил, что страну не отключат от международной системы банковских переводов, объяснив это невыгодностью такой меры.