«Я не знаю, каковы могут быть параметры обсуждения этой темы в дальнейшем. Раньше были ситуации, когда допускалось участие США в этом процессе. Но вопрос в том, насколько способны наши американские коллеги играть конструктивную роль. То есть насколько они понимают, что без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс», — сказал Рябков.
По его словам, если США придут к выводу, что определенная перспектива такой работы с Украиной имеется, тогда они вполне могут в том или ином виде посодействовать.
«Я не обсуждаю никакие форматы. Я говорю о том, что мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях. Здесь главное — позиция и подход. При нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего», — подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.
Ранее в МИД Украины заявили, что тема привлечения США к мирному урегулированию в Донбассе будет ключевой в ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон в конце июля.