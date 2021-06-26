Москва допускает подключение США к украинскому урегулированию, если Вашингтон сможет повлиять на Киев для выполнения Минских соглашений, пока этого не наблюдается. Об этом 26 июня заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости

Украина ждет решения США об участии в переговорах по Донбассу до осени © sud.ua

По его словам, если США придут к выводу, что определенная перспектива такой работы с Украиной имеется, тогда они вполне могут в том или ином виде посодействовать.

«Я не обсуждаю никакие форматы. Я говорю о том, что мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях. Здесь главное — позиция и подход. При нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего», — подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

Ранее в МИД Украины заявили, что тема привлечения США к мирному урегулированию в Донбассе будет ключевой в ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон в конце июля.