Китай пригрозил заблокировать поставку Украине вакцин от коронавируса CoronaVac. Об этом 25 июня сообщили дипломатические источники, передает Associated Press

Эксперт сказал, сможет ли Украина задобрить Китай компенсациями по «Мотор Сичи» © Посольство Украины в КНР и Монголии

После этого Пекин сообщил украинским контрагентам, что вынужден приостановить поставку партии медпрепарата в 500 тысяч доз.

В результате 24 июня Украина пошла на попятную и отозвала свою подпись.

Ранее Украина договорилась с Китаем о поставках 1,9 миллиона доз вакцины от производителя Sinovac Biotech. На данный момент Киев получил 1,2 миллиона доз препарата. Помимо КНР, Украина заключила контракты на поставку американских вакцин Pfizer и Novavax, а также британско-шведской AstraZeneca.

В Синьцзян-Уйгурском автономном округе КНР проживает одно из самых многочисленных национальных меньшинств Китая — уйгуры, большинство из которых исповедует ислам. Пекин обвиняют в желании уничтожить уйгуров как группу, частично или полностью. Это делается и с помощью культурного давления — лагеря называются «лагерями перевоспитания» — и через такие инструменты, как принудительная стерилизация, считают на Западе. Власти Китая опровергают обвинения в использовании принудительного труда и называют это «сфабрикованной США ложью столетия».

Дипломаты, однако, предполагают, что Украина сможет вернуть свою подпись и стать 45-м государством, поддержавшим документ. Нынешняя сессия Совета по правам человека продлится до 13 июля, а, по правилам организации, добавлять подписи в документы и резолюции можно в течение двух недель после окончания сессии.