Члены украинской делегации 25 июня раскрыли подробности переговоров с российской компанией «Газпром» по поставкам газа на Украину в 2014 году, передает LB.ua

Зеркаль стала советником председателя правления Нафтогаза © Адміністрація Президента України Елена Зеркаль и Андрей Коболев рассказали о роли, которую в переговорах сыграл представитель Европейского союза (ЕС) Гюнтер Эттингер, на тот момент занимавший пост еврокомиссара по энергетике.

По словам Зеркаль, которая занимала тогда пост заместителя министра иностранных дел Украины, Эттингер был главным посредником между украинской и российской делегациями. В частности, она вспомнила о летающих по кабинету карандашах.

«В ходе переговоров, бывало, бросал карандаши то в нас, то в русских… У меня даже есть такая прекрасная фотография с переговоров», — рассказала Зеркаль.

В том же интервью бывший председатель компании «Нафтогаз Украина» Коболев, раскрыл другие детали переговоров с «Газпромом». По его словам, встреча проходила в очень напряженной атмосфере, а площадка была «напичкана микрофонами». Коболев также заявил, что члены делегации не могли выйти в туалет без сопровождения.