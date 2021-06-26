Министерство здравоохранения Украины захотело вакцинировать от коронавируса подростков из-за опасности распространения индийского штамма инфекции «дельта». Об этом 25 июня сообщил главный санврач страны Игорь Кузин, передает издание «Общественное»

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При этом специалист пояснил, что препараты, которыми располагает Украина, не представляют опасность для юношей и девушек.

«Молодые люди переносят довольно неплохо эту вакцину. В ближайшее время это может быть рекомендовано», — сказал Кузин.

Врач подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании экспертов Национально-технической группы по вопросам иммунизации. Оно состоится до конца этого месяца.

Первые два случая заражения индийским вариантом коронавируса «дельта» были зафиксированы на Украине 23 июня. Инфекция была обнаружена у пожилой женщины и ее дочери, которые вернулись из России.