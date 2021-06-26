Некоторые из праворадикальных активистов держали в руках плакаты с надписями «Поддерживаешь Басту — финансируешь войну» и «Баста поддерживает оккупацию Крыма».
Они бросили в поклонников рэпера дымовую шашку.
Фанаты Басты заявили, что творчество рэпера никак не связано с политикой, а также предложили националистам найти себе другую работу.
В 2017 году Служба безопасности Украины на три года запрещала Басте въезд на территорию страны, из-за его концертов в Крыму.
В мае текущего года бывший руководитель одесского отделения организации «Правый сектор»* Сергей Стерненко объявил крупную денежную награду за информацию о местонахождении Басты после того, как он был замечен в Киеве.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ.