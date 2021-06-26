В Киеве на концерт российского рэпера Басты (Василия Вакуленко) пришли украинские националисты. Об этом 25 июня сообщил Telegram-канал «Политика Страны»

Баста обратился к фанатам после угроз Стерненко © РИА Новости, Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк плакаты с надписями «Поддерживаешь Басту — финансируешь войну» и «Баста поддерживает оккупацию Крыма».

Они бросили в поклонников рэпера дымовую шашку.

Фанаты Басты заявили, что творчество рэпера никак не связано с политикой, а также предложили националистам найти себе другую работу.

В 2017 году Служба безопасности Украины на три года запрещала Басте въезд на территорию страны, из-за его концертов в Крыму.

В мае текущего года бывший руководитель одесского отделения организации «Правый сектор»* Сергей Стерненко объявил крупную денежную награду за информацию о местонахождении Басты после того, как он был замечен в Киеве.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ.