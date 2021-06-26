Безработица на Украине достигла рекордного с 2017 года показателя в 10,5%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на днях на сайте Государственной службы статистики страны

Безработица бьёт рекорды. Главное в экономике Украины 18-25 июня отчету за первый квартал 2021 года, безработными в настоящее время в республики числятся 1,8 миллиона человек трудоспособного возраста (от 15 до 70 лет).

За прошедший год этот показатель вырос на 1,9% или 257 тысяч человек. При этом занятость в указанной возрастной группе за аналогичный период упала до 15,4 миллионов человек.

Как прокомментировал данные ведомства депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Лавочкин, текущие показатели являются наихудшими за все время существования независимой Украины.

«Сокращение занятости на более чем миллион человек вместо создания обещанных 500 тысяч рабочих мест — это реальный результат работы нынешнего правительства», — говорится в сообщении политика на сайте партии.