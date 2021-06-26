Будущее отношение к Украине со стороны казахстанских элит и казахстанского общества будет зависеть от их политических предпочтений и уровня русофобии в республике. Об этом рассказал член Союза журналистов РК Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Олег Гусев: Если РФ и Казахстан не договорятся по болезненным темам, их начнут раскачивать другие © Олег Гусев

Эксперт подчеркнул, что Киев дипломатически и экономически несостоятелен в Средней Азии, и ничего, кроме «комплекса жертвы», Украина Казахстану предложить не может.

«Если человек в состоянии адекватно воспринимать действительность, он поймёт, «агрессировали» Украину или она сама все про…ла, пойдя искать для себя новых панов, которые её в итоге и раздели», — категоричен Гусев.

К сожалению, пиар Евразийского союза в Казахстане практически никакой, а ведь именно он мог оказать решающее влияние на формирование предпочтений, заключил собеседник издания.

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