В казахстанском обществе сегодня наблюдаются как минимум два устоявшихся стереотипа относительно Украины. Одни представляют её как демократическую страну и жертву «российской агрессии», а другие — как нищую и коррумпированную страну, растранжирившую весь свой потенциал.
Эксперт подчеркнул, что Киев дипломатически и экономически несостоятелен в Средней Азии, и ничего, кроме «комплекса жертвы», Украина Казахстану предложить не может.
«Если человек в состоянии адекватно воспринимать действительность, он поймёт, «агрессировали» Украину или она сама все про…ла, пойдя искать для себя новых панов, которые её в итоге и раздели», — категоричен Гусев.
К сожалению, пиар Евразийского союза в Казахстане практически никакой, а ведь именно он мог оказать решающее влияние на формирование предпочтений, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.