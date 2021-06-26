Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды. При этом республики Донбасса подозревают его в участии в боевых действиях на стороне ВСУ и преступлениях против мирного населения.
Де-юре ДНР и ЛНР не признала даже Москва, но допустить следователей из органов власти непризнанной ЛНР к допросу белорусского гражданина фактически означало бы признанием Донбасса со стороны Минска, считает эксперт.
«И мне кажется, Протасевич боится попасть в Луганск или Донецк гораздо больше, чем остаться в Минске. Мне кажется, он так защебетал, когда его взяли, что вот, мол, все хорошо, у меня ничего не болит, мне здесь здорово и вообще минское СИЗО — это лучшее место в мире. Я думаю, что он просто прикинул себе, и, возможно, ему сразу намекнули, что можем отправить тебя, например, туда, где ты героически, доблестно воевал за нацбат «Азов», и что из тебя там сделают — это одному богу известно», — констатировал Михеев.
Киев нужны хорошие отношения и с Москвой, и с Минском, но украинским элитам нравится быть придатком Запада, и они считают необходимым для себя всячески портить отношения с Россией и Белоруссией, заключил собеседник издания.
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