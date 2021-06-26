Украинские власти, идя на разрыв дипломатических отношений с Белоруссией после инцидента с задержанием обвиняемого в экстремизме Романа Протасевича, ведут себя безумно-безобразно, вредя и самим себе, и своей собственной экономике. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Евгений Шевченко предложил коллеге от «Европейской солидарности» Алексею Гончаренко не мелочиться с разрывом дипломатических отношений с Белоруссией, а сразу объявить ей войну.

«И при этом, видимо, выполняют чью-то команду, в том числе находясь в пылу собственного безумия. А делать вид, что этого нет, уже Александр Григорьевич просто не может. Потому что это было бы просто глупо», — указал эксперт.

Михеев отметил, что идея Лукашенко с тем, чтобы в Минск приехали следователи из ЛНР и допросили Протасевича по подозрению в участии со стороны ВСУ в преступлениях против мирного населения Донбасса, является ответам на эти недружественные и недальновидные действия Киева.

Сближение России и Белоруссии ничем не вредит Украине, просто украинской власти нравится быть инструментом Запада, и ради этой цели они готовы делать все, даже если это наносит ущерб национальным интересам Украины, заключил собеседник издания.

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