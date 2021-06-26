Президент Белоруссии Александр Лукашенко в вопросе Украины пошел по хитрому пути, но понятному пути, пытаясь добиться некоего компромиссного варианта в политике Минска по Крыму и Донбассу. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Игорь Чергинец заявлял, что компания, несмотря на западные санкции, пока не планирует вводить рейсы в Крым, так как этому должно предшествовать «политическое признание» Крыма как части России. Позднее постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов отмечал, что Крым — это лакмусовая бумажка реального отношения Белоруссии к России.

Ситуация настолько осложнилась с точки зрения давления на Белоруссию и Лукашенко лично, в том числе со стороны Украины, что этого просто невозможно не замечать, поэтому ему бы хотелось, де-факто признать Крым российским через какие-то конкретные действия, но де-юре все-таки пока воздерживаться от каких-то официальных заявлений.

«Ну и в этом русле, видимо, он будет двигаться дальше. Например, его ответы на вопрос о том, что же там будет с Крымом и как туда добираться, он там что-то такое крутил-крутил, из чего можно сделать вывод, что признавать Крым Лукашенко все-таки пока не будет официально, но самолеты из Минска в Симферополь летать, скорее всего, будут. И это будет де-факто признанием Крыма», — пояснил Михеев.

Если же Белоруссия решиться на официальное признание Крыма, то экономическая активность Минска на полуострове будет происходить, но в целом это будет иметь чисто символическое значение, заключил собеседник издания.

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