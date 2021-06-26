Если Белоруссия признает российский статус Крыма, для полуострова это ничего не изменит. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Игорь Чергинец заявлял, что компания, несмотря на западные санкции, пока не планирует вводить рейсы в Крым, так как этому должно предшествовать «политическое признание» Крыма как части России. Позднее постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов отмечал, что Крым — это лакмусовая бумажка реального отношения Белоруссии к России.

Эксперт считает, что возможно это активизирует некоторые экономические связи между Крымом и Минском, а также могут начать работу белорусские предприятия на полуострове.

«Может быть, придут какие-то инвестиции, хотя, мне кажется, в Белоруссии денег нет, особых инвестиций ждать от нее не приходится. Может быть, какая-то экономическая активность будет происходить, но в целом это, конечно, чисто символическое действие, это политическая акция, а не экономическая. Поэтому с этой точки зрения для Крыма ничего не изменится», — указал Михеев.

При этом, уверен собеседник издания, президенту Александру Лукашенко нужно будет принять те или иные решения по Крыму или Донбассу, учитывая, что Украина, разрывает экономические связи с Белоруссией и позволяет себе хамские выходки.

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