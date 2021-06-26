США дадут достроить трубопровод «Северный поток-2», а потом начнут пытаться душить санкциями всех тех, кто будет с этим трубопроводом пытаться работать. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Владимир Путин сообщил, что завершена укладка первой нитки «Северного потока — 2». Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США новыми заявлениями по санкциям в отношении газопровода не могут прикрыть свою неконкурентоспособность.

«То есть труба-то труба, но по трубе будет идти газ, этот газ будет кто-то покупать, этот газ будет кто-то продавать, я не исключаю совершенно того, что американцы начнут шантажировать Германию, а также германский бизнес тем, что они будут накладывать санкции уже на тех, кто покупает и перепродает российский газ. Так что я не думаю, что это последняя серия в этой ситуации», — считает эксперт.

Для США достройка трубопровода — очевидная неудача, все попытки заблокировать его строительство провалились, а теперь, пока еще не достроили его до конца, надо сделать вид, что американцы все равно главные и они как бы разрешают немцам достроить этот трубопровод, пояснил Михеев.

Кроме того, это решение будет использовано президентом США Джо Байденом в своих личных целях, который хочет показать Германии, что в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, с ним можно иметь дело, заключил собеседник издания.

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