Постсоветские страны начали выстраивать свои собственные национальные идеологии, и ни на каком другом фундаменте, кроме антисоветизма, в общем, и русофобии, в частности, эти идеологии быть выстроены не могли. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: Казахстанская власть меняет тактику в использовании национал-патриотов © Facebook, Ilya Namovir

В каждой постсоветской стране была выстроена современная мифология о трагическом периоде нахождения в составе Российской Империи, затем СССР, героической борьбе за независимость и, наконец, обретении этой драгоценной независимости, уточнил эксперт.

«Как иначе объяснять населению, почему мы теперь независимые, и почему это хорошо?», — пояснил Намовир.

По его мнению, без понятного и привлекательного образа современной России, а также того, какое будущее она строит, переломить эту ситуацию не получится, даже с учётом огромных мощностей российской медийной машины.

Единственный образ будущего, который бы был воспринят населением постсоветских стран — это образ социальной справедливости (как бы ни банально это звучало), помимо этого, надо менять само наполнение того, что в России сейчас называют «мягкой силой», заключил собеседник издания.

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