Сейчас распространено мнение, что Москва теряет бывший СССР, потому что не проводит политику «мягкой силы», слишком зациклена на советском опыте и не предлагает молодым поколениям образ будущего.
В каждой постсоветской стране была выстроена современная мифология о трагическом периоде нахождения в составе Российской Империи, затем СССР, героической борьбе за независимость и, наконец, обретении этой драгоценной независимости, уточнил эксперт.
«Как иначе объяснять населению, почему мы теперь независимые, и почему это хорошо?», — пояснил Намовир.
По его мнению, без понятного и привлекательного образа современной России, а также того, какое будущее она строит, переломить эту ситуацию не получится, даже с учётом огромных мощностей российской медийной машины.
Единственный образ будущего, который бы был воспринят населением постсоветских стран — это образ социальной справедливости (как бы ни банально это звучало), помимо этого, надо менять само наполнение того, что в России сейчас называют «мягкой силой», заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.