Несмотря на статус союзника России, казахстанские власти строят с участием Пентагона учебный центр для пограничников под Алматой, осуществляются поставки специализированного американского оборудования для оснащения пунктов пропуска на российско-казахстанской границе, происходит закупка американских самолётов-разведчиков King Air B300ER Scorpion.
Эксперт считает, что Москва не будет реагировать на эти шаги до тех пор, пока они не выходят за грань того, где затрагивается напрямую сфера российской государственной безопасности, но от этого Москва пока ограждена рядом как двусторонних договоров, так и соглашений в рамках ОДКБ, СНГ и ЕАЭС.
«В любом случае, мы наблюдаем, как мир стремительно деглобализируется, возникают отдельные региональные экономические объединения и зоны, и пространство для многовекторности с каждым днём всё больше сужается. Тем более, что в любом случае чем дальше, тем больше Россия будет уделать внимания ЕАЭС и его непосредственным членам», — констатировал Намовир.
Что касается контактов с США, то в условиях санкционного противостояния России и Америки Казахстану жизненно важно показать свою нейтральность, поскольку основная часть денежных активов казахстанской элиты расположена именно на Западе, и попасть под горячую санкционную руку мирового гегемона Акорде и Библиотеке (резиденции действующего и бывшего глав государств — ред.) никак не улыбается, заключил собеседник издания.