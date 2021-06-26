Учитывая сложную внешнеполитическую обстановку, в которой сейчас оказалась Россия, вряд ли сейчас в Кремле уделают много внимания тем или иным «многовекторным» шагам Казахстана. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: Казахстанская власть меняет тактику в использовании национал-патриотов © Facebook, Ilya Namovir

Эксперт считает, что Москва не будет реагировать на эти шаги до тех пор, пока они не выходят за грань того, где затрагивается напрямую сфера российской государственной безопасности, но от этого Москва пока ограждена рядом как двусторонних договоров, так и соглашений в рамках ОДКБ, СНГ и ЕАЭС.

«В любом случае, мы наблюдаем, как мир стремительно деглобализируется, возникают отдельные региональные экономические объединения и зоны, и пространство для многовекторности с каждым днём всё больше сужается. Тем более, что в любом случае чем дальше, тем больше Россия будет уделать внимания ЕАЭС и его непосредственным членам», — констатировал Намовир.

Что касается контактов с США, то в условиях санкционного противостояния России и Америки Казахстану жизненно важно показать свою нейтральность, поскольку основная часть денежных активов казахстанской элиты расположена именно на Западе, и попасть под горячую санкционную руку мирового гегемона Акорде и Библиотеке (резиденции действующего и бывшего глав государств — ред.) никак не улыбается, заключил собеседник издания.