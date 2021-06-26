Эксперт отметил, что за последние несколько лет из его города Кокшетау в Акмолинской области уехали целый ряд знакомых, друзей и родственников славянского происхождения, в то время как в город тянется сельское казахское население, протекает необратимый процесс урбанизации, и этническая картина меняется на глазах.
«Средний возраст русского гражданина РК около 40 лет, в то время как средний возраст казахского населения составляет 20 с небольшим. Русское население Казахстана стареет и умирает: даже, если молодая семья соберётся рожать ребёнка, то с большой вероятностью для это они опять же будут планировать переезд в Россию, где реализуется программа материнского капитала, льготной ипотеки и прочего», — пояснил Намовир.
Программа по переселению из трудоизбыточных южных областей в находящиеся в демографической яме северные области, реализуется, но её темпы и масштабы пока не особо влияют на изменение этнического баланса в этих регионах, заключил собеседник издания.
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