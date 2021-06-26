На изменение этнического состава северных областей Казахстана в большей степени влияет не массовая миграция казахов с юга страны, а отъезд славянского населения в Россию. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: Казахстанская власть меняет тактику в использовании национал-патриотов © Facebook, Ilya Namovir

«Средний возраст русского гражданина РК около 40 лет, в то время как средний возраст казахского населения составляет 20 с небольшим. Русское население Казахстана стареет и умирает: даже, если молодая семья соберётся рожать ребёнка, то с большой вероятностью для это они опять же будут планировать переезд в Россию, где реализуется программа материнского капитала, льготной ипотеки и прочего», — пояснил Намовир.

Программа по переселению из трудоизбыточных южных областей в находящиеся в демографической яме северные области, реализуется, но её темпы и масштабы пока не особо влияют на изменение этнического баланса в этих регионах, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.